Güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Son olarak 23 Aralık Cuma günü benzine zam gelmişti. Zam haberi sonrasında yeni zamlar ve indirimler merak konusu oldu. Petrol ve döviz kurunda yükseliş devam ederken araç sahipleri "Benzin ve mazota yeni indirim veya zam geldi mi, fiyatlar ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Aralık Perşembe 2022 güncel akaryakıt fiyatları...