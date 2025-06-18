Benzin ve motorine yeni zam bekleniyor: Bu gece tüm illerde 50 TL'yi aşacak

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar petrol fiyatlarını yükseltirken, gelişmeler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyor.

Geçtiğimiz Cuma benzine gelen 1 lira 46 kuruşluk zammın ardından, dün de motorine 1 lira 75 kuruşluk zam gelmişti. Çatışmalar devam ederken, akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren de yeni zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre bu gece benzine 1 lira 56 kuruş, motorine ise 1 lira 87 kuruşluk zam bekleniyor. Güncel fiyatların bu gece tabelaya yansıması bekleniyor. Böylelikle, benzin ve motorinin litresi bu gece yarısı itibarıyla Türkiye'deki tüm illerde 50 TL sınırını aşmış olacak.

REKLAM Türkiye'de 18 Haziran Çarşamba günü itibarıyla benzin fiyatının en yüksek olduğu il 50 lira 56 kuruş ile Elazığ olurken, motorinde ise 51 lira 83 kuruş ile Bitlis oldu. İŞTE YENİ ZAM ÖNCESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul (Avrupa yakası) Benzin litre fiyatı: 48.44 TL Motorin litre fiyatı: 49.51 TL ANKARA Benzin litre fiyatı: 49.10 TL Motorin litre fiyatı: 50.36 TL İZMİR Benzin litre fiyatı: 49.44 TL Motorin litre fiyatı: 50.70 TL AYDIN Benzin litre fiyatı: 49.65 TL Motorin litre fiyatı: 50.90 TL BOLU Benzin litre fiyatı: 49.24 TL Motorin litre fiyatı: 50.31 TL BURSA Benzin litre fiyatı: 49.23 TL Motorin litre fiyatı: 50.31 TL AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.