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        Haberler Ekonomi Enerji Benzin ve motorine yeni zam bekleniyor: Bu gece tüm illerde 50 TL'yi aşacak - Enerji Haberleri

        Benzin ve motorine yeni zam bekleniyor: Bu gece tüm illerde 50 TL'yi aşacak

        İsrail ile İran arasındaki çatışmalar Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Bu gece benzine 1 lira 56 kuruş, motorine ise 1 lira 87 kuruşluk zam ile Türkiye'de tüm illerde akaryakıt fiyatlarının 50 TL'yi aşması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 09:50 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:50
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        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
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        İsrail ile İran arasındaki çatışmalar petrol fiyatlarını yükseltirken, gelişmeler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyor.

        Geçtiğimiz Cuma benzine gelen 1 lira 46 kuruşluk zammın ardından, dün de motorine 1 lira 75 kuruşluk zam gelmişti. Çatışmalar devam ederken, akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren de yeni zam gelmesi bekleniyor.

        Sektör kaynaklarının aktardığına göre bu gece benzine 1 lira 56 kuruş, motorine ise 1 lira 87 kuruşluk zam bekleniyor. Güncel fiyatların bu gece tabelaya yansıması bekleniyor. Böylelikle, benzin ve motorinin litresi bu gece yarısı itibarıyla Türkiye'deki tüm illerde 50 TL sınırını aşmış olacak.

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        Türkiye'de 18 Haziran Çarşamba günü itibarıyla benzin fiyatının en yüksek olduğu il 50 lira 56 kuruş ile Elazığ olurken, motorinde ise 51 lira 83 kuruş ile Bitlis oldu.

        İŞTE YENİ ZAM ÖNCESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

        Benzin litre fiyatı: 48.44 TL

        Motorin litre fiyatı: 49.51 TL

        ANKARA

        Benzin litre fiyatı: 49.10 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.36 TL

        İZMİR

        Benzin litre fiyatı: 49.44 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.70 TL

        AYDIN

        Benzin litre fiyatı: 49.65 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.90 TL

        BOLU

        Benzin litre fiyatı: 49.24 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.31 TL

        BURSA

        Benzin litre fiyatı: 49.23 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.31 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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