Benzin ve motorine zam var mı? 26 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanma, 'Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı?' sorusunu gündeme getirdi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorin ve bezinde zam bekleniyor. Peki, "Benzin ve motorine zam var mı, 26 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir benzin, LPG, motorin (mazot) ne kadar?" İşte 26 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları; rafineri çıkış fiyatı, döviz kuru, brent petrol fiyatı ve vergi düzenlemelerine göre günlük olarak değişkenlik gösterebiliyor. Peki, Benzin ve motorine zam var mı, akaryakıta indirim gelecek mi, 26 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir benzin, LPG, motorin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 26 Nisan benzin, LPG, motorin fiyatı...
BENZİNE VE MOTORİNE ZAM MI GELECEK?
Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2,28 TL, benzine ise 95 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 62.76 TL
Motorin litre fiyatı: 69.35 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 62.62 TL
Motorin litre fiyatı: 69.21 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 63.73 TL
Motorin litre fiyatı: 70.47 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 64.01 TL
Motorin litre fiyatı: 70.75 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.