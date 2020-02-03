Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Son dakika... Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Tüpraş'tan yapılan açıklamada "4 Şubat Salı gününden gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Benzin de 8 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir. Değişiklik pompa satış fiyatlarına yansıyacaktır" denildi...



Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada sözkonusu artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtilmişti.

TÜPRAŞ'TAN FİYAT REVİZYONU

Tüpraş'tan yapılan açıklamada "4 Şubat Salı gününden gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Benzin de 8 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir. Değişiklik pompa satış fiyatlarına yansıyacaktır" denildi...

SİYAH ÜRÜNLERDE FİYAT İNDİRİMİ

Öte yandan yine bu gece gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı kalorifer yakıtında 8, fuel oilde 10, yüksek kükürtlü fuel oilde 5 kuruş indirime gidilecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.