Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, LPG, benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak motorine 1 lira 43 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün ise benzine indirim geleceği belirtildi. Bu sebeple il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek? İndirim sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL? İşte 1 Mart 2025 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…