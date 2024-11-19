Uluslararası piyasalarda brent petrolde yaşanan dalgalanmalar; akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Bu kapsamda benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı, tabelalar yeniden değişti. Peki, benzin indirimi ile güncel fiyatlar ne durumda? İşte, 19 Kasım Salı İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları...