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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine indirim geldi! Benzine ne kadar, kaç TL indirim geldi? 19 Kasım Salı 2024 güncel akaryakıt fiyatları

        Benzine indirim geldi 19 Kasım Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

        Araç sahiplerinin dikkatle takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı ve benzin litre fiyatında indirime gidildi, tabela bir kez daha değişti. Peki, benzine ne kadar indirim geldi? İşte, 19 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 07:34 Güncelleme: 19.11.2024 - 07:34
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        1

        Uluslararası piyasalarda brent petrolde yaşanan dalgalanmalar; akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Bu kapsamda benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı, tabelalar yeniden değişti. Peki, benzin indirimi ile güncel fiyatlar ne durumda? İşte, 19 Kasım Salı İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları...

        2

        BENZİNE İNDİRİM GELDİ

        Benzinin litre fiyatına 60 kuruş indirim yapıldı. İndirim bugünden itibaren pompaya yansıdı.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Benzin litre fiyatı: 42,27 TL

        Motorin litre fiyatı: 42,82 TL

        LPG litre fiyatı: 25,54 TL

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Benzin litre fiyatı: 42,16 TL

        Motorin litre fiyatı: 42,82 TL

        LPG litre fiyatı: 26,04 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Benzin litre fiyatı: 43,71 TL

        Motorin litre fiyatı: 43,44 TL

        LPG litre fiyatı: 26,04 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Benzin litre fiyatı: 43,12 TL

        Motorin litre fiyatı: 43,92 TL

        LPG litre fiyatı: 25,89 TL

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