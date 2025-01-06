BENZİNE ZAM!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. ÖTV zammının ardından benzine bir zam daha geliyor.

7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen fiyat artışının tabelaya 1,27 TL olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.

1 Ocak tarihi itibarıyla uygulamaya konulan ÖTV düzenlemesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam yapılmıştı. Benzin 82 kuruş, motorin 77 kuruş, LPG ise 35 kuruş zamlanmıştı.