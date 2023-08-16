Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Benzine zam geldi! - Enerji Haberleri

        Benzine zam geldi!

        Benzinin litre fiyatına 1 TL 55 kuruş zam geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 07:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benzine zam geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin ardından dün motorin fiyatında artış yaşanmıştı. Bugün ise benzin fiyatlarında yukarı yönlü bir güncellemeye gidildi ve benzinin litre fiyatına 1 TL 55 kuruş artış yaşandı.

        Motorine zam geldi
        Motorine zam geldi Haberi Görüntüle

        Zamlı fiyatlar gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı ortalama 37.61 TL liraya, Anadolu yakasında 37.65 liraya yükseldi. Litre fiyatı Ankara'da 38.15 lira, İzmir'de 38.21 lira, Bursa'da 38.20 lira, Adana'da 38.54 lira oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Tur bileti Icardi'den!
        Tur bileti Icardi'den!
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Beşiktaş transferi açıkladı! Rashica, İstanbul'a geldi
        Beşiktaş transferi açıkladı! Rashica, İstanbul'a geldi
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali