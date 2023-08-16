Benzine zam geldi!
Benzinin litre fiyatına 1 TL 55 kuruş zam geldi
Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin ardından dün motorin fiyatında artış yaşanmıştı. Bugün ise benzin fiyatlarında yukarı yönlü bir güncellemeye gidildi ve benzinin litre fiyatına 1 TL 55 kuruş artış yaşandı.
Zamlı fiyatlar gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı ortalama 37.61 TL liraya, Anadolu yakasında 37.65 liraya yükseldi. Litre fiyatı Ankara'da 38.15 lira, İzmir'de 38.21 lira, Bursa'da 38.20 lira, Adana'da 38.54 lira oldu.