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        Haberler Ekonomi Enerji Benzine zam geldi - Enerji Haberleri

        Benzine zam geldi

        Benzinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olan zam sonrası benzinin litresi İstanbul ve Ankara'da 41 lirayı, İzmir, Adana, Antalya ve Diyarbakır'da 42 lirayı geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:59
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        Benzine zam geldi
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        Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan artışın akaryakıt fiyatlarına yansıması sürüyor. Benzin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruş zam geldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 41.22 lira, Ankara'da 41.93 lira, İzmir'de 42.15 lira, Adana'da 42.53 lira, Bursa'da 41.99 lira, Antalya'da 42.63 lira, Diyarbakır'da ise 42.85 lira oldu.

        Motorinin litresine de önceki gün 2 lira 56 kuruş zam yapılmıştı.

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