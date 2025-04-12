Benzine zam geldi! 12 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir zamlı benzin fiyatları
Küresel ekonomik büyüme endişeleri ve ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı, petrol fiyatlarını baskılamaya devam ederken, fiyatlar haftanın son işlem gününde yukarı yönlü ivmelendi. Petrolde bir süredir devam eden indirim rüzgârı sonrası benzin fiyatlarına zam geldi. İşte, 12 Nisan 2025 zamlı benzin fiyatları...
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında attığı tarife adımları, piyasalardaki yüksek risk algısını artırırken, brent petrol ciddi bir düşüş yaşamıştı. Bu nedenle motorin, benzin ve LPG'ye arka arkaya indirim gelmişti. Ancak söz konusu düşüş toplanmaya başladı ve bu da benzine zam olarak yansıdı. Peki, benzin fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte, detaylar...
BENZİNE ZAM GELDİ!
Çarşamba günü motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirimin ardından benzine de perşembe günü 2 lira 18 kuruş civarında indirim gelmişti.
Cuma günü ise benzine 1 lira 35 kuruşluk yeni indirim gelmişti. Bu indirimlerin ardından petroldeki sınırlı toparlanma sonrası indirim serisi son buldu.
Benzinin litre satış fiyatına 81 kuruş zam geldi, fiyatlar 12 Nisan 2025 itibarıyla pompaya yansıdı.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44,03 TL
Motorin litre fiyatı: 44,19 TL
LPG litre fiyatı: 26,51 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44,17 TL
Motorin litre fiyatı: 44,30 TL
LPG litre fiyatı: 27,28 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45,14 TL
Motorin litre fiyatı: 45,43 TL
LPG litre fiyatı: 27,02 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44,75 TL
Motorin litre fiyatı: 47,05 TL
LPG litre fiyatı: 27,12 TL