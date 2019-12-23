BKM'nin yapımcısı olduğu, 'Güldüy Güldüy Show Çocuk'u ekibinin başrollerini paylaştığı 'Gamonya: Hayaller Ülkesi'nin başrol oyuncusu Berat Efe Parlar, rolü için Aikido eğitimi aldı. Gamonya'nın sihirli dünyasını ele geçirmeye çalışan kötü kalplilerle mücadele eden 'Umut' için Aikido eğitimi aldığı Filmin yönetmeni Tuğçe Soysop.
Gösterime 10 Ocak'ta girecek olan 'Gamonya: Hayaller Ülkesi'ni Tuğçe Soysop yönetirken Berat Efe Parlar'ın yanı sıra Eda Döğer (Keysu),Dora Dalgıç (Poperon),Zeynep Ilgın Çelik (Fararet),Alperen Esmer (Doblaron),Taha Sönmezışık (Duanna),Arda Taşarcan (Gazoli),Arda Şahin (Hayyan),Duru Hoşver (İmho),Berkecan Akkaya (Pastor),Ceren Reis (Şıksevdi),Defne Erşen (Tirel),Ali Uyandıran ve Ahmet Rıfat Şungar filmin başrolünde yer aldı.
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