Berat Kandili 19 Nisan Cuma gecesi tüm müslüman aleminde ibadetler ile geçecek. Berat Gecesi yapılacak ibadetler, edilecek dualar merak konusu oldu. Peki Berat Kandili 100 rekatlık namaz nasıl kılınır? İşte Hz. Muhammed'in (sav) Berat Kandili duası...

HZ. MUHAMMED'İN (SAV) BERAT KANDİLİ DUASI

Berat Gecesi dua ve ibadetlerle huşu içerisinde geçirilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okunmalıdır. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu. Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

“Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”.

BERAT KANDİLİ 100 REKATLIK NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) denilmektedir.Hayır namazı 100 rekattır. Bu namazın her rekattında Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunur.

NAMAZIN KILINIŞI

Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir. Namazın kılınışı şöyledir;

2 rekatta bir selam verilerek kılnmaktadır.

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunması gerekiyor.

İlk rekatlarda Fatiha’dan önce Sübhaneke okunur.

Fatiha’da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake’de Besmele çekilmez.

Namazın tamamını peşpeşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.

BERAT KANDİLİ NAMAZINA NİYET NASIL EDİLİR?

100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

Bunlar;1.İstiğfar

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4.Ayet'ül-Kürsî

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif

8.Felak Sûresi

9.Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.