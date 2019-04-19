Berat Kandili mesajları 2019! Cuma gününe özel en güzel kandil mesajı gönderin... Berat Kandili Kutlu Olsun!

Berat Kandili'niz mübarek olsun! Bugün hem cuma hem de Berat Kandili olduğu için sevdiklerinize en güzel kandil mesajları göndererek onları mutlu edebilirsiniz. Birbirinden farklı hem de resimli Berat Kandili mesajları ile farkınızı ortaya koyun. İşte 2019 en güzel Berat Kandili mesajları ve sözleri