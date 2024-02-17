Beraat kandili ne zaman, kaç gün kaldı?
Miraç Kandili'nin ardından Berat Kandili için bekleyiş başladı. Berat Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminin yayınlanmasıyla ardından netlik kazandı. Peki, "Berat Kandili ne zaman? 2024 Berat Kandili hangi gün idrak edilecek?" İşte Berat Kandili'nin tarihi ile anlam ve önemi...
Regaip ve Miraç Kandili'nin idrak edilmesinin ardından, Berat Kandili tarihi gündemdeki yerini aldı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat Kandili olarak idrak edilemektedir. Berat kelime anlamı olarak, 'temize çıkma' anlamını taşımaktadır. Berat gecesi, İslam inancında Kur'an'ın dünyaya toptan indirildiği gece olarak kabul görmektedir. İşte 2024 Berat Kandili ne zaman sorusunun yanıtı...
2024 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.
Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.
BERAT KANDİLİ’NİN ANLAM VE ÖNEMİ
Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)