Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili önemi nedir? gibi sorular müslüman vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 2021 yılına girilmesiyle birlikte ilk olarak Regaip ve ardından Miraç Kandili'ni eden müslüman vatandaşlar berat kandilini dualar ve ibadetler ile geçirecekler. İşte 2021 Diyanet dini günler takvimi...
BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),en çok Şaban ayında, özellikle Berat gecesinin yaklaştığı günlerde nafile oruç tutmuş ve bunun sebebini soranlara, "Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini isterim" cevabını vermiştir.
Yüce Allah, Duhan Suresinde; "Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir..." buyurmuştur. Ayette geçen, "mübarek gece"den maksat; Berat veya Kadir gecesidir.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve; "tevbe eden yok mu! Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim, hastalığından şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim. Yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen" der. Bu durum, sabaha kadar devam eder" buyurmuştur.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2021?
Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.
BERAT NE DEMEK?
Berat (Berâet),Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.
Bir kısım Müslümanlar bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır:
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)
Ayrıca Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
2021 YILI DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1442
14
OCAK-2021
PERŞEMBE
........
1
RECEB
1442
13
ŞUBAT-2021
CUMARTESİ
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
6
RECEB
1442
18
ŞUBAT-2021
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1442
10
MART-2021
ÇARŞAMBA
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1442
14
MART-2021
PAZAR
...........
14
ŞABAN
1442
27
MART-2021
CUMARTESİ
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1442
13
NİSAN-2021
SALI
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1442
08
MAYIS-2021
CUMARTESİ
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1442
12
MAYIS-2021
ÇARŞAMBA
AREFE
1
ŞEVVAL
1442
13
MAYIS-2021
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1442
14
MAYIS-2021
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1442
15
MAYIS-2021
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1442
11
HAZİRAN-2021
CUMA
........
1
ZİLHİCCE
1442
11
TEMMUZ-2021
PAZAR
........
9
ZİLHİCCE
1442
19
TEMMUZ-2021
PAZARTESİ
AREFE
10
ZİLHİCCE
1442
20
TEMMUZ-2021
SALI
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1442
21
TEMMUZ-2021
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1442
22
TEMMUZ-2021
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1442
23
TEMMUZ-2021
CUMA
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1443
9
AĞUSTOS-2021
PAZARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1443
18
AĞUSTOS-2021
ÇARŞAMBA
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1443
08
EYLÜL-2021
ÇARŞAMBA
........
1
R.EVVEL
1443
07
EKİM-2021
PERŞEMBE
........
11
R.EVVEL
1443
17
EKİM-2021
PAZAR
MEVLİT KANDİLİ
1
R.AHİR
1443
06
KASIM-2021
CUMARTESİ
........
1
C.EVVEL
1443
05
ARALIK-2021
PAZAR
........
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