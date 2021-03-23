Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili önemi nedir? gibi sorular müslüman vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 2021 yılına girilmesiyle birlikte ilk olarak Regaip ve ardından Miraç Kandili'ni eden müslüman vatandaşlar berat kandilini dualar ve ibadetler ile geçirecekler. İşte 2021 Diyanet dini günler takvimi...

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),en çok Şaban ayında, özellikle Berat gecesinin yaklaştığı günlerde nafile oruç tutmuş ve bunun sebebini soranlara, "Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini isterim" cevabını vermiştir.

Yüce Allah, Duhan Suresinde; "Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir..." buyurmuştur. Ayette geçen, "mübarek gece"den maksat; Berat veya Kadir gecesidir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve; "tevbe eden yok mu! Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim, hastalığından şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim. Yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen" der. Bu durum, sabaha kadar devam eder" buyurmuştur.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.

BERAT NE DEMEK?

Berat (Berâet),Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Bir kısım Müslümanlar bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

2021 YILI DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ