Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Berat Kandili’nde ne oldu? Diyanet İşleri ile Berat Kandili gecesinde ne oldu, ne yaşandı?

        Berat Kandili'nde ne oldu? Berat Kandili gecesinde yaşananlar

        Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat Kandili olarak biliniyor. İslamiyet için oldukça kutsal sayılan Berat Kandili'nde Allah'a dua ve ibadet etmenin yanı sıra; önemli bir olayı da işaret ediyor. Peki, Berat Kandili'nde ne oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 09:08 Güncelleme: 24.02.2024 - 09:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Berat Kandili ne oldu, bu gecenin anlamı ve önemi nedir? Kandiller, Müslümanlar için Allah'ı anma ve ibadet etme günlerinden biridir. Kutsal sayılan kandil günlerinde sadece ibadet edilmez ayrıca kandil günleri İslam tarihinde önemli olaylara işaret eden özel günlerdir. Berat Kandili, sadece dua kapılarının açıldığına inanıldığı için değil ayrıca İslam tarihi açısından büyük bir olaya işaret eder. Peki, Berat Kandili'nde ne oldu? İşte, merak edilenler...

        2

        BERAT GECESİ’NDE NE OLDU?

        Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.

        BERAT NE DEMEK?

        Berat, Arapçada "temize çıkma" anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

        Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece idrak edilen Berat Gecesi, Arapça eserlerde "Şaban'ın ortasındaki gece, rahmet gecesi, mübarek gece" gibi isimlendirmelerle geçer.

        3

        BERAT KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

        1- Gündüzünde oruç tutmak

        2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak

        3- Kur'an-ı kerim okumak

        4- Tevbe istiğfar etmek

        5- Salavat getirmek

        6- Allah'ı çokça zikretmek

        4

        BERAT KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

        Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir hadisi vardır:

        "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce) „

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı