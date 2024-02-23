Berat Kandili'nde ne oldu? Berat Kandili gecesinde yaşananlar
Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat Kandili olarak biliniyor. İslamiyet için oldukça kutsal sayılan Berat Kandili'nde Allah'a dua ve ibadet etmenin yanı sıra; önemli bir olayı da işaret ediyor. Peki, Berat Kandili'nde ne oldu? İşte, detaylar...
Berat Kandili ne oldu, bu gecenin anlamı ve önemi nedir? Kandiller, Müslümanlar için Allah'ı anma ve ibadet etme günlerinden biridir. Kutsal sayılan kandil günlerinde sadece ibadet edilmez ayrıca kandil günleri İslam tarihinde önemli olaylara işaret eden özel günlerdir. Berat Kandili, sadece dua kapılarının açıldığına inanıldığı için değil ayrıca İslam tarihi açısından büyük bir olaya işaret eder. Peki, Berat Kandili'nde ne oldu? İşte, merak edilenler...
BERAT GECESİ’NDE NE OLDU?
Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.
BERAT NE DEMEK?
Berat, Arapçada "temize çıkma" anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.
Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece idrak edilen Berat Gecesi, Arapça eserlerde "Şaban'ın ortasındaki gece, rahmet gecesi, mübarek gece" gibi isimlendirmelerle geçer.
BERAT KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?
1- Gündüzünde oruç tutmak
2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak
3- Kur'an-ı kerim okumak
4- Tevbe istiğfar etmek
5- Salavat getirmek
6- Allah'ı çokça zikretmek
BERAT KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ
Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir hadisi vardır:
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce) „