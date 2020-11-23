Berber ve kuaförlerin saat kaça kadar açık olup olmayacağı İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer aldı. İşte, yarın berber ve kuaförlerin açık olup olmaması ve saat kaça kadar açık olacaklarıyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, merak edilen soruların cevabı...

KUAFÖRLER YARIN AÇIK MI?



Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde; berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilecekler. Cumartesi günü de saat 20.00'ye kadar berber, kuaför ve güzellik merkezleri açık olacak.