Berberden haraç alamayınca kurşun yağdıran çete kıskıvrak yakalandı
İstanbul Bağcılar'da berbere iki kere tetikçi yolladı. Dükkanına önce gece sonra da gündüz vakti kurşun yağdı. Esnafın şikayetçi olduğu eşkiyalar yakalandı
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 21:00
Show TV'den Uğur Alattinoğlu'nun haberine göre, Bağcılar'daki berber dükkanı gözüne kestiren haraç çetesinin istediğini vermedi. Bu kez devreye tetikçiler devreye girdi. 30 Mart sabahı tetikçiler dükkana geldi. Tam 23 kurşun sıkıldı. 2 hafta sonra bir saldırı daha yaşandı.
Tetikçi dükkanın önüne geldi, kafasında kask vardı, silahını çıkardı ve berbere kurşun yağdırdı. Berber tedavisinin ardından taburcu ediliren polis görüntüleri topladı.
Özel harekat ve organize şube ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı, 5'i tutuklandı.
