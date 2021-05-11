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Berberler açık mı kapalı mı? Berberler ve kuaförler bayramda açık mı?

Ramazan ayının ikinci haftasında tam kapanma kararı alınmış, berberler ve kuaförler kapatılmıştı. Bu hafta Ramazan bayramı kutlanacağı için berberlerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Peki Berberler ve kuaförler bayramda açık mı? İşte detaylar...

Berberler açık mı kapalı mı? Berberler ve kuaförler bayramda açık mı?

Berberler açık mı kapalı mı? Bayramı tıraş olarak karşılamak isteyen binlerce vatandaş bu sorunun yanıtını arıyor. Koronavirüs tedbirleri kabine toplantısının ardından açıklanıyor. Son olarak berberlerin ve kuaförlerin yeni bir karar alıncaya kadar kapatılmasına karar verilmişti. İşte berberler ve kuaförlerle ilgili alınann son kararlar...

KUAFÖR VE BERBERLER AÇIK MI KAPALI MI?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok karar açıklandı. Berberler ve kuaförlerin faaliyetleri bir sonraki karara kadar kapatıldı. Yeni kararların 17-18 Mayıs kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor. Ancak bayram boyunca berberler ve kuaförler kapalı olacak.

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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