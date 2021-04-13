Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Berberler ve kuaförler kapandı mı? Berberler ve kuaförler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle bir dizi koronavirüs tedbir kararı alındı. Vatandaşlar kabine toplantısının ardından berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatlerinin değişip değişmediğini merak ediyor. Peki Berberler ve kuaförler kapandı mı? Berberler ve kuaförler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

Berberler ve kuaförler kapandı mı? Berberler ve kuaförler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Ramazan ayının ilk iki haftasında yurt genelinde kısmi kapanma kararı alındı. Restoranlar, kafeler, kıraathaneler kapandı ve paket servise geçti. Peki daha önce olduğu gibi berberler ve kuaförler kapandı mı? İşte berberler ve kuaförler çalışma saatleri...

BERBERLER VE KUAFÖRLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kabine toplantısının ardından berberler ve kuaförler ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. En güncel İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kuaförler ve berberlerin çalışma saatleri:

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede "Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
GÜNDEMEmekli amiraller adli kontrol şartıyla serbest
MSB'den son dakika açıklaması: 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi - Haberler
GÜNDEM3 terörist etkisiz hale getirildi
Kısıtlamalarda son durum
GÜNDEMKısıtlamalarda son durum
Düğünler, nişanlar, kına geceleri yasaklandı mı? Düğün salonları kapatıldı mı? Karar açıklandı
GÜNDEMDüğün salonları kapatıldı mı?
Son dakika haberi Kamu çalışma saatleri değişti! Kamu çalışma saatleri kaçta bitiyor?
GÜNDEMKamu çalışma saatleri değişti!
Kabine Toplantısı kararları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 13 Nisan Bakanlar Kurulu kararları
GÜNDEMKabine Toplantısı kararları neler?
Son dakika haberi Okullar kapandı mı? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek?
GÜNDEMOkullar kapandı mı?
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi nereden alınır? SMS Mesaj E-Devlet ile seyahat izin ba
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
Spor salonları kapandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Spor salonları kapatıldı mı?
GÜNDEMSpor salonları kapatıldı mı?
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasakları açıkladı! Kısıtlamalar ne zaman başlıyor yeni yasaklar neler?
GÜNDEMBayram sonuna kadar sürecek yasaklar açıklandı