Ramazan ayının ilk iki haftasında yurt genelinde kısmi kapanma kararı alındı. Restoranlar, kafeler, kıraathaneler kapandı ve paket servise geçti. Peki daha önce olduğu gibi berberler ve kuaförler kapandı mı? İşte berberler ve kuaförler çalışma saatleri...

BERBERLER VE KUAFÖRLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kabine toplantısının ardından berberler ve kuaförler ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. En güncel İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kuaförler ve berberlerin çalışma saatleri:

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede "Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi." ifadeleri kullanıldı.