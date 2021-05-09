Berberler ne zaman açılacak? Merak konusu oldu. Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarının yükselmesinin ardından alınan tedbirler içerisinde berberler ve kuaförler geçici süreyle kapatıldı. Peki, bakanlıktan konuyla ilgili açıklama geldi mi?

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından henüz berberlerin ve kuaförlerin ne zaman açılacağı yönünde açıklama gelmedi.

Ancak 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hefed olarak gösterdiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi halinde berber ve kuaförlerin açılması bekleniyor...