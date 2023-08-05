Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu! Siirt'te, ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki A.A.'nın kullandığı hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki Berçem Demir, hayatını kaybetti. Sürücü A.A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Siirt'te kaza, dün akşam saatlerinde, Eruh ilçesi Dih Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü A.A.'nın (17) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sokakta oyun oynayan Berçem Demir'e (3) çarptı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Berçem, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Berçem Demir'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Sürücü A.A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.