Müzeyi ziyaret eden Ramiza Erkan ise "Müzede çok güzel yenilikler olmuş. Yani hep Gaziantep'teki mozaik müzesine gitme hayalimiz vardı. Gaziantep buraya gelmiş, Roma zaten Anadolu topraklarında çok büyük medeniyet kurmuş bir imparatorluk. Roma'nın eserlerini görmek Amasya'da çok özel oldu" diye konuştu.