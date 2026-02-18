Canlı
        Beren Saat'in 'CapitaliZoo'su 2 milyon izlendi

        Beren'in 'CapitaliZoo'su 2 milyon izlendi

        Ünlü oyuncu Beren Saat'in ilk şarkısı 'CapitaliZoo', Youtube'un Türkçe Trend Müzikler listesinde 5'inci sırada yer aldı. 'CapitaliZoo'nun klibi 2 milyon izlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 11:28 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:28
        'CapitaliZoo' 2 milyon izlendi
        Üç yıldır oyunculuktan uzak olan Beren Saat, müzik kariyerine 'Beren' ismiyle adım atarak ilk şarkısı 'CapitaliZoo'yu 6 gün önce yayımladı.

        Ünlü oyuncunun şarkısı, Youtube'un Türkçe Trend Müzikler listesinde 5'inci sırada yer aldı. 'CapitaliZoo'nun klibi ise 2 milyon izlendi.

        KENAN DOĞULU: GURUR DUYUYORUM

        Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Canım aşkım Berenciğimin ilk albǔmünün ilk teklisi 'CapitaliZoo'yu sizlerle paylaşmaktan bǔyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Yazdığı şarkılara hayat kazandırmak, anlatmak istediklerini sizlere ulaştırmasına katkıda bulunmak benim için çok özel. Çıktığı bu yolcukta da ona eşlik etmek, her notasını, her sözünü, her anını büyük bir aşkla ve heyecanla tamamladığı 'Exuberance' albümünün özgün ve yenilikçi dünyasına şahitlik ve yol arkadaşlığı etmek çok heyecan verici. Nisan ayında albümün tamamını sizlerle paylaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın her yerindeki sevenleriyle daha da büyüyecek olan müzik kariyerinde de harika anılar ve ilham veren çalışmalar yapacağını biliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Projeye emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer vermişti.

        #beren saat
