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        Haberler Magazin Beren Saat, kayınvalidese Serpil Doğulu ile Yalıkavak'ta - Magazin haberleri

        Beren Saat, kayınvalidesiyle Yalıkavak'ta

        Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile Yalıkavak'ta görüntülendi. Keyifli vakit geçiren gelin - kayınvalidenin o anları objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:57
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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Kenan Doğulu'nun Yalıkavak'ta vereceği konser öncesi Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile bir araya geldi.

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        Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi.

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        Renkli bir etek ve beyaz spor bir atlet giyden Beren Saat, şezlongda kayınvalidesi Serpil Doğulu ile sohbet etti.

        #beren saat
        #Kenan Doğulu
        #Serpil Doğulu
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