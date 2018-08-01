Berfin Uluman ile Serkan Balcı'nın boşandığı ortaya çıktı

Milli Futbolcu Serkan Balcı'nın eşi Berfin Uluman, Bodrum tatilinde görüntülendi. Uluman‘ın geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde boşandığı ortaya çıktı. 2009 yılında evlenen ve mutlu bir evliliği olduğu bilinen Uluman'ın, tek celsede boşandığı öğrenildi