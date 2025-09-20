Berfu Yenenler - Eser Yenenler çiftinin evleri
2019'da evlenen Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in yeni evleri, sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları evi, kreş ve anaokuluna benzetti
2015'te düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu Eser Yenenler ile hayatını birleştirdi.
Çiftin, Kuzey ve Mete adında iki çocuğu dünyaya geldi.
Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde "Taşınma bağımlısı Berfu" başlıklı bir video yayınladı.
Yeni evlerini takipçilerine gösteren Berfu Yenenler'in dekorasyon seçimleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Sosyal medya kullanıcıları; "Anaokulu gibi", "Kreş ne zaman açılıyor" ve "Çilekli süt eşliğinde merdivenlerdeki resim sergisini gezesim geldi" gibi yorumlar yaptı.