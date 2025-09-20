Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Berfu Yenenler - Eser Yenenler çiftinin evleri

        Berfu Yenenler - Eser Yenenler çiftinin evleri

        2019'da evlenen Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in yeni evleri, sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları evi, kreş ve anaokuluna benzetti

        Giriş: 20.09.2025 - 13:37 Güncelleme: 20.09.2025 - 13:37
        Yeni evleri sosyal medyada gündem oldu
        2015'te düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu Eser Yenenler ile hayatını birleştirdi.

        Çiftin, Kuzey ve Mete adında iki çocuğu dünyaya geldi.

        Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde "Taşınma bağımlısı Berfu" başlıklı bir video yayınladı.

        Yeni evlerini takipçilerine gösteren Berfu Yenenler'in dekorasyon seçimleri sosyal medyada çok konuşuldu.

        Sosyal medya kullanıcıları; "Anaokulu gibi", "Kreş ne zaman açılıyor" ve "Çilekli süt eşliğinde merdivenlerdeki resim sergisini gezesim geldi" gibi yorumlar yaptı.

        #Eser Yenenler
        #Berfu Yenenler
