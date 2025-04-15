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        Haberler Magazin Berfu Yenenler: Üçüncü çocuk için hazırız - Magazin haberleri

        Berfu Yenenler: Üçüncü çocuk için hazırız

        Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Berfu Yenenler oldu. 2019'da Eser Yenenler ile evlenen Berfu Yenenler; "Üçüncü çocuk için hazırız" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:52
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        "Üçüncü çocuk için hazırız"
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        Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yenenler, BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu oldu.

        2019'da ünlü oyuncu Eser Yenenler ile evlenen ve Kuzey ile Mete adında iki oğlu dünyaya gelen Berfu Yenenler, üçüncü çocuğa yeşil ışık yaktı. Yenenler; "Üçüncü çocuğu düşünmeye başladık. 29 yaşındayım, bu sene 30 olacağım gücüm var. İkisi de okula başladı. Üçüncü çocuk için şimdi güzel vakitler olabilir" dedi.

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        "METE, TEHLİKELİ BİR GEBELİKTİ"

        Berfu Yenenler, sözlerine şöyle devam etti: Mete düşük tehlikesi olan bir gebelikti. O sırada gittiğimiz başka bir doktor, 'bu çocuk down sendromlu olacak' dedi. 'Bunu öğrenmek için bir test yapılıyor ama o testi size yapmam bu riski almam çünkü siz ünlüsünüz o riske girmiyorum' dedi. Hatta 'yaşaması da beklenmiyor' dedi. Sonra kendi doktorum Mete Bey, 'öyle bir şey yok sakin olun' dedi. Biz de doktorumuz Mete’nin ismini oğlumuza verdik.

        'Türkiye’nin en itici çiftleri' anketinde isimlerinin geçmesiyle ilgili de konuşan Yenenler; "Neden itici çift seçilmeyelim ki... Göz önündeyiz. İkimiz de çalışıyoruz, ikimiz de gözün önünde iş yapıyoruz. Mutluyuz birbirimizle, birlikteyiz... Negatif bir şey bulamadıkları için negatif bir şey eklemek isteyenler olabilir" ifadelerini kullandı.

        Youtube’da talk show yapan Berfu Yenenler; "Konuşmayan konuk diye bir şey var. Konuşmayacaksan niye geldin? Yayınlayamadığımız bir program oldu. Program esnasında seyirciler varken sürtüşmeye başladık. Yayınlamadık sonra" dedi.

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        #Eser Yenenler
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