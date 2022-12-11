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Bergen en çok arananlar listesinde

Önce kezzaplı saldırıya uğrayıp bir gözünü, daha sonra ise silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Belgin Sarılmışer, 'Bergen' olarak 2022'de Google'da en çok arananlar arasına girdi

Bergen en çok arananlar listesinde

Google'da 2022'de en çok arama yapılanlar arasında Bergen'in 4'üncü sırada yer alması oldukça dikkat çekti.

EN ÇOK YAPILAN ARAMALAR
1. Dolar/ TL
2. Bayram tatili kaç gün
3. ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)
4. Bergen
5. Kedi
6. Ukrayna
7. Toki başvuru
8. Galatasaray - Barcelona
9. Asgari Ücret
10. Ahmet Çalık

Peki Bergen neden bu kadar çok arandı?
Bergen'in bu kadar çok aranmasının nedeni şüphesiz 4 Mart'ta gösterime giren 'Bergen' adlı sinema filmi.
Sahne adı 'Bergen' olan şarkıcı Belgin Sarılmışer'in hayat hikâyesinin beyazperdeye yansıtıldığı filmin gündeme gelmesinin iki nedeni bulunuyor.

Birincisi; 'Bergen'in gösterime girmesiyle birlikte Belgin Sarılmışer'in önce kezzaplı saldırıya uğradığı sonra da Halis Serbest tarafından öldürülmesine kadar süren 30 yıllık hayatının merak uyandırması.

İkincisi; filmin yüksek izleyici sayısı oldukça şaşırtıcı seviyedeydi. Önceki yıllarda çok daha yüksek izleyici sayısına ulaşan filmler vardı var olmasına ama 'Bergen'in elde ettiği 5.484.798 kişilik gişenin şaşırtıcı olmasının nedeni,bu kadar yüksek izleyici sayısının filmlerin çok az izlendiği pandemi döneminde elde edilmesiydi.

'Bergen'de Belgin Sarılmışer'i Farah Zeynep Abdullah canlandırdı
'Bergen'de Belgin Sarılmışer'i Farah Zeynep Abdullah canlandırdı

'Bergen'in gösterime girmesiyle birlikte Halis Serbest'in açıklamaları da filmin en çok arananlar listesinde yer almasını sağladı. Bergen, aynı zamanda en çok 'Nasıl? sorulu arama listesinde 3'üncü sırada yer aldı.
Halis Serbest, ayrıca en çok arananlar listesine 8'inci sıradan girdi.

Magazin dünyasında Google'un en çok arananlar listesinde yer alan diğer isimler şunlar;
Ece Erken... 27 Ocak'ta eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.
Gülşen... Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklandı.
2020'de vefat eden ünlülerin Google'da aranma listesi ise şu şekilde oluştu;

1. Ahmet Çalık
2. Cüneyt Arkın
3. Fatma Girik
4. Billur Kalkavan
5. İlhan İrem
6. Enes Kara
7. Civan Canova
8. Kraliçe Elizabeth
9. Ayberk Pekcan
10. Onur Şener

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