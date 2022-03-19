"TARZ FARK ETMEZ!"

Daha önce 'Seni Sevmediğim Yalan' ve 'Geberiyorum' gibi slow parçaları da seslendiren Tilki de böylelikle 'Sen Affetsen Ben Affetmem' ile her tarzda parçaları yorumlayabileceğinin sinyallerini verdi.

Arabeskte de iddialı olan ünlü şarkıcı, "Gerçek olan her şeyin ömrümde yeri vardır. Tarzı, şekli fark etmez." diyor.

Ayrıca 'Bergen' filminin vizyona gireceği gün 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumunu yayımlamayı planlayan Mehtap Yılmaz'a yayın yasağı getirilmesi de rekabetin farklı bir boyutu...