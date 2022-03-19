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Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen...

1989'da yaşamını yitiren sanatçı Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' adlı şarkısı, yayınlanmasından 36 yıl sonra Gülşen ile Aleyna Tilki'yi karşı karşıya getirdi

  • Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen... - Günün Magazin Haberleri

    Müzik camiasında Aleyna Tilki ile Gülşen arasındaki rekabet sürüyor!

    Tilki, 2 yıl önce 'Taksim Trio' ile birlikte seslendirdiği 'Sen Affetsen Ben Affetmem'i Bergen için hazırlanan 'Saygı' albümünde tekrar yorumlayacaktı. Ancak genç popçu, şarkının Gülşen'e verilmesinin ardından projede yer almak istememişti.

    Gülşen, 'Lolipop' ile adından söz ettirirken, Aleyna Tilki'den yeni bir hamle geldi.
  • Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen... - Günün Magazin Haberleri

    ALEYNA DA 'AFFETMEDİ!'

    Genç şarkıcı, 2 yıl önce yayınlanan ve YouTube'da 40 milyondan fazla izlenme alan 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumunu Gülşen'den kısa bir süre sonra müzikseverlerle buluşturdu.

    Daha önce konuyla ilgili suskunluğunu koruyan Tilki'nin bu hareketi bence bir meydan okuma!

    Ayrıca 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bu atılımı bende adeta, "Öyle değil, böyle seslendirilir!" mesajı uyandırdı.
  • Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen... - Günün Magazin Haberleri

    ZİRVEDE

    Her iki şarkıcının 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumlarını kıyasladığımda da ne yalan söyleyeyim Aleyna Tilki'yi başarılı buldum.

    Gülşen'i dinlediğimde nedense parçanın duygusu bana geçmedi. Ki sosyal medyada dinleyici yorumlarına baktığımda da aynı türden yorumlarla karşılaştım.

    Ayrıca Tilki'nin iddialı yorumu dijital platformlarda satışa çıkmasının ardından kısa süre içinde 1 numaraya yerleşti.
  • Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen... - Günün Magazin Haberleri

    Tabii ki önce Bergen gibi efsane bir sesten duyduğumuz 'Sen Affetsen Ben Affetmem'e yeniden hayat vermek zor ama Gülşen'in şarkıyı hissettiremediğini düşünüyorum. Bu arada ünlü şarkıcının yorumladığı 'Sen Affetsen Ben Affetmem'in mix ve düzenlemesinde yine eşi Ozan Çolakoğlu'nun imzası var...
  • Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen... - Günün Magazin Haberleri

    "TARZ FARK ETMEZ!"

    Daha önce 'Seni Sevmediğim Yalan' ve 'Geberiyorum' gibi slow parçaları da seslendiren Tilki de böylelikle 'Sen Affetsen Ben Affetmem' ile her tarzda parçaları yorumlayabileceğinin sinyallerini verdi.

    Arabeskte de iddialı olan ünlü şarkıcı, "Gerçek olan her şeyin ömrümde yeri vardır. Tarzı, şekli fark etmez." diyor. 

    Ayrıca 'Bergen' filminin vizyona gireceği gün 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumunu yayımlamayı planlayan Mehtap Yılmaz'a yayın yasağı getirilmesi de rekabetin farklı bir boyutu...
  • Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen... - Günün Magazin Haberleri

    'BAK GÖR' İLE MEYDAN OKUYOR

    Seda Sayan, 'Bak Gör' isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı, düzenlemesinde Alper Atakan'ın imzasının yer aldığı parçayla beni şaşırttı. Farklı bir tarzla dinleyicisinin karşısına çıkan Sayan, "Hayat seni yudum yudum içeceğim, bak gör!" diyerek, meydan okuyor!
  • Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen... - Günün Magazin Haberleri

    ETKİLENMEMEK 'GERÇEKTEN ZOR'

    Mustafa Ceceli, ocak ayında Nigar Muharrem ile 'Salıncak' düeti sonrası 'Gerçekten Zor'u yayımladı. Sözlerinde Ferman Eren Nerkis ve Onur Bayraktar imzası olan şarkının aranjesi Ceceli'ye ait. Ünlü şarkıcının, sosyal medya platformlarında bir dönem akım haline gelen bir parçayı kendi tarzıyla seslendirmesi bence çok başarılı... Dinleyicilerin yorumlarına baktığımda da, "Bence 'Yılın En Çalışkan Ünlüsü' ödülünü Mustafa Ceceli almalı." şeklinde bir görüşe rastladım. O kadar aynı fikirdeyim ki... Son zamanlarda hangi parçayı dinlesem ya aranjesinde ya düzenlemesinde ya da sözlerinde ünlü şarkıcının adı yer alıyor.
  • Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen... - Günün Magazin Haberleri

    'FELEK', 'TUTTU FIRLATTI'

    Gökçe, pandemi sürecinde kısa aralıklarla yayımladığı 'Aksiyondayım', 'Eyvallah', 'Kader Utansın', 'Hoş Geldin Canım' sonrası 4 şarkılık 'Felek' isimli Ep'sini müzikseverlerle buluşturdu. Albüme adını veren 'Felek', 2012'de yayınlanan ve neredeyse bir sezona damga vuran 'Tuttu Fırlattı'dan sonra bence Gökçe'nin en eğlenceli şarkısı olmuş. 
  • Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen... - Günün Magazin Haberleri

    'ARASAN DA' TREND

    Gerçek adı 'Utku Cihan Yalçınkaya' olan 'Uzi'nin, 'Arasan Da' adlı yeni şarkısı YouTube'da yayınlandı. Yeni nesil rapçiler arasında yer alan 'Uzi'nin projesi, hayranlarıyla buluşmasının ardından YouTube Trend Videolar Listesine hızlı bir giriş yaptı. Listede 2. sırada yer alan 'Arasan Da', 'Uzi'nin 'Umrumda Değil', 'Makina', 'Cindy' ve 'Paparazzi' şarkıları gibi dillere dolanacak.
  • Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen... - Günün Magazin Haberleri

    'CHE' YAYINDA

    Murat Dalkılıç'ın söz ve müziğinde imzasının bulunduğu 'Che' isimli yeni projesi dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Dalkılıç, 'Che'de İngilizce jargonlar da kullanarak, kendine has bir anlatım dili kullanmayı tercih etmiş. Klibi de bir hayli neşeli ve samimi olan parça, dans ettiren türden... 
  • Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen... - Günün Magazin Haberleri

    'FIRTINA' HÜZNÜ

    Furkan Kızılay, ocak ayında yeni yıla 'İstanbul' adlı şarkısıyla başlamasının ardından 'Fırtına'yı yayımladı. Yapısında akustik bir sound barındıran 'Fırtına', hüzünlü yapısıyla ilgimi çekti. 'Gül tenine, hiç uğramasın bu fırtına / Gördüğüne, duyduğuna / Hissettiğine, hapsettiğine / Kırdığına hiç uğramasın bu fırtına' sözleri şarkının duygusunu hissettiriyor.
  • Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen... - Günün Magazin Haberleri

    'BEN GİDEMEM' HEYECANI

    Edip Akbayram'ın kendisi gibi sanatçı olan kızı Türkü Akbayram, tarzını tek bir türle sınırlamadan üretimlerini özgürce sergilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay 'Dert Olur'u yayımlayan Akbayram, bu kez 'Ben Gidemem'i müzikseverlerle buluşturdu. Kariyerine Serkan Özcan'ın yazıp, bestelediği şarkı ile devam etmenin heyecanını yaşadığını dile getiren Türkü Akbayram, 'Ben Gidemem'e güçlü sesiyle adeta hayat vermiş!
  • Bergen'in ardından Aleyna Tilki de 'affetmedi!' Gülşen... - Günün Magazin Haberleri

    HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANANI'

    İlkbaharın gelişini bir türlü hissedemediğimizden midir bilmem; bu hafta Yalın dinlemeye sardım. Yalın'ın enerjisini, şarkılarının kıpır kıpırlığını, melodilerinin verdiği yaz hissini gerçekten çok seviyorum. Neredeyse tüm şarkılarını ezbere biliyorum ve Yalın'ın parçalarının verdiği o sıcacık his bende hiçbir zaman değişmiyor. 

    Soğuk havalar hala etkisini gösteriyor ve yaz aylarına bir türlü ulaşamıyor gibiyiz, hal böyle olunca da Yalın'ı dinleyerek güneşli günleri hissetmek istedim. Bu hafta en çok 'Cumhuriyet' dilime dolandı. 2007'den beri her dinlediğimde bünyeme pozitif enerji basan şarkıya her zamanki gibi eşlik etmekten bıkmadım.

    Ünlü şarkıcı, 2022'nin ilk haftalarında 'Bu da Geçer mi Sevgilim'i dinleyiciyle buluşturmuştu ama ben yine de Yalın'dan yaz şarkısı bekliyorum. Çünkü Yalın hareketli parça yayınlamadan yaz gelmiyor!

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