Bergüzar Korel ile Demet Akalın'ın, Photoshop'lu fotoğrafları dikkat çekti

Photoshop, birçok ünlü ismin vazgeçilmezi olsa da doğru kullanımı büyük önem taşıyor. Bir kurtarıcı gibi görülen bu uygulama, zaman zaman abartıya kaçıldığında ya da dikkatsizce kullanıldığında sosyal medyada tepkilere neden olabiliyor.

Son olarak, ünlü oyuncu Bergüzar Korel ile şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla bu tartışmanın merkezine oturdu. İkilinin paylaşımlarında Photoshop'u abarttıkları görüldü ve birçok takipçi, “Adeta başka birine dönüşmüşler” yorumlarında bulundu. REKLAM

Oysa Bergüzar Korel ile Demet Akalın’ın doğal halleri hayranları tarafından oldukça tanınıyor ve seviliyor. Ancak, kullanılan filtreler ve aşırı Photoshop uygulamaları, onları gerçek görünümlerinden uzaklaştırmış ve bu durum sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmamış gibi görünüyor.