Arkadaştılar, kardeş olduklarını öğrendiler! Yeşilçam filmi gibi olay

HABERTURK.COM

Türkiye günlerce 19 yaşındaki lise öğrencisi aynı zamanda profesyonel dansçı Berhan Tamalan'ın bıçaklanmasını konuşmuştu.

Berhan okul çıkışı tanımadığı insanlar tarafından sadece üzerinde okul üniforması var diye bıçaklanmış ve ağır yaralanmıştı.

9 AY TUTUKLU YARGILANDIKTAN SONRA SERBEST KALDI

Show Haber'den Meltem Bozbeyoğlu'nun haberine göre Berhan günlerce yoğun bakımda kaldı, ölümle burun buruna geldi. Ancak Berhan'ı o hale getiren kişi 9 ay tutuklu yargılandı ve daha sonra serbest bırakıldı.

Bu durum en çok anne Kibriye Tamara'nın yüreğini parçaladı. 'Buna birileri dur demezse bunun sonu gelmez, cezasını çekmesini istiyorum' diye konuştu.