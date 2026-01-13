Berk Atan ile Gökçe Akyıldız ayrıldı

Habertürk
        Berk Atan ile Gökçe Akyıldız, birlikteliklerini sonlandırdı

        Giriş: 13.01.2026 - 15:00 Güncelleme: 13.01.2026 - 15:06
        Aşk kısa sürdü
        Yaklaşık iki aydır aşk yaşayan oyuncu Berk Atan ile meslektaşı Gökçe Akyıldız'dan hayranlarını üzen haber geldi. İkili, birlikteliklerini noktaladı.

        Geçtiğimiz ay birlikte baş başa Paris'e tatile giden Berk Atan ile Gökçe Akyıldız, birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Atan ile Akyıldız, sosyal medyadan da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

