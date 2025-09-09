Berk Oktay: 3'üncü yılımız kutlu olsun

2022'de evlenen oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz yıl kızları Mira Milena'yı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Ancak son zamanlarda çiftin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmiş ve Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürülmüştü. Ancak çift, bu iddiaları yalandı.

REKLAM

Oktay ile Atiksoy, bugün evliliklerinin 3'üncü yılını kutladı.

Berk Oktay, düğünden fotoğraflarını; "Seni seviyorum. 3'üncü yılımız kutlu olsun" mesajıyla paylaştı. Ünlü oyuncu, bu paylaşımıyla evliliklerinde sorun olmadığını bir kez daha dile getirdi.