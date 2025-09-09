Habertürk
        Berk Oktay: 3'üncü yılımız kutlu olsun - Magazin haberleri

        Berk Oktay: 3'üncü yılımız kutlu olsun

        Geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde kriz yaşadıklarına dair iddialarla gündeme gelen Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, evliliklerinin 3'üncü yılını kutladı

        Giriş: 09.09.2025 - 13:46 Güncelleme: 09.09.2025 - 13:59
        "3'üncü yılımız kutlu olsun"
        2022'de evlenen oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz yıl kızları Mira Milena'yı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

        Ancak son zamanlarda çiftin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmiş ve Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürülmüştü. Ancak çift, bu iddiaları yalandı.

        Oktay ile Atiksoy, bugün evliliklerinin 3'üncü yılını kutladı.

        Berk Oktay, düğünden fotoğraflarını; "Seni seviyorum. 3'üncü yılımız kutlu olsun" mesajıyla paylaştı. Ünlü oyuncu, bu paylaşımıyla evliliklerinde sorun olmadığını bir kez daha dile getirdi.

        "Çarpıtılıyor"
        "Çarpıtılıyor" Haberi Görüntüle
        Hukuki süreç başlattı
        Hukuki süreç başlattı Haberi Görüntüle
        #Yıldız Çağrı Atiksoy
        #Berk Oktay
