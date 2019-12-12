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HaberlerMagazinBerk Oktay: Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi (Merve Şarapçıoğlu) - Magazin haberleri

Berk Oktay: Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi

Ünlü oyuncu Berk Oktay ile boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu arasındaki dava devam ediyor

Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu

DHA'nın haberine göre; Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla hakkında "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan dava açılan  boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay hakim karşısına çıktı.

Merve Şarapçıoğlu, "Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Magazinden uzak durmuş biri olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz" diyerek suçlamaları reddetti.

Berk Oktay ise, "Kesinlikle suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Şikayetiçiyim" dedi.  

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Oktay ile şikayetçi Berk Oktay katıldı.

Ayrıntılar devam edecek...

 

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