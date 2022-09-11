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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy düğün yaptı

Cuma günü nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki akşam düğünlerini gerçekleştirdi. Oyuncu çifti mutlu gününde rol arkadaşları da yalnız bırakmadı

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  • Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy düğün yaptı - Magazin haberleri

    Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini resmileştirerek evlendi. Oktay ile Atiksoy, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünya evine girdi.
  • Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy düğün yaptı - Magazin haberleri

    Oyuncu çift, bir gün sonra da düğün yaptı. Oktay ile Atiksoy'un önceki akşam Polonezköy'de düğünlerini gerçekleştirdi.
  • Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy düğün yaptı - Magazin haberleri

    Düğünde temsili nikahı, Atiksoy'un 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinden rol arkadaşı Salih Bademci kıydı. Bademci, temsili nikah esnasındaki sempatik tavırlarıyla davetlileri güldürdü.
  • Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy düğün yaptı - Magazin haberleri

    Düğüne, Burak Özçivit, Hazal Kaya, Elçin Sangu, Ebru Cündübeyoğlu, Ayça Erturen, Nilperi Şahinkaya, Birce Akalay ve Sarp Akkaya gibi pek çok ünlü isim de katıldı.
  • Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy düğün yaptı - Magazin haberleri

    İşte düğünde objektiflere yansıyan kareler...

    Hazal Kaya
  • Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy düğün yaptı - Magazin haberleri

    Serkan Altunorak, Birce Akalay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ayça Erturan, Ebru Cündübeyoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Burak Sevinç,  Sarp Akkaya
  • Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy düğün yaptı - Magazin haberleri

    Burak Özçivit
  • Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy düğün yaptı - Magazin haberleri

    Elçin Sangu
  • Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy düğün yaptı - Magazin haberleri

    Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İsmail Ege Şaşmaz

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