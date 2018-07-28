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Merve Şarapçıoğlu, boşanma davası açtığı Berk Oktay’a ağır suçlamalarda bulunmuş, “Sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguladı. Bana güvenmediği için parasını ailesi yönetiyordu. demişti. Merve Şarapçıoğlu 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istemişti. Berk Oktay da eşine karşı boşanma davası açmıştı. Tarafların karşılıklı boşanma davaları devam ediyor.