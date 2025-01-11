Berk Oktay, Ocak ayında denize girdi
Berk Oktay, Ocak ayında 11 derece hava sıcaklığında, Antalya'da denize girdi
Yeni filmi Pehlivan için 20 kilo alan ve bu değişimiyle dikkat çeken Berk Oktay, son paylaşımıyla yine gündem oldu.
Ünlü oyuncu, Antalya’da 11 derece hava sıcaklığında, 'soğuk yüzme suyu' olarak tanımlanan kategoride yer alan 18 derece ısıya sahip denize girerek o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Berk Oktay yaptığı bu paylaşıma; "Ocak... Antalya" notunu düşerek denizdeki fotoğraflarını takipçileriyla buluşturdu.