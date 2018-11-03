Berkay'dan Ahmet Kural açıklaması

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Cadde'^nin haberine göre; Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'ya uyguladığı şiddete sitem eden Berkay, "Eğer o iddialar gerçekten doğruysa o kişinin adam olma ihtimali yok. Kadına yapılan her türlü şiddet bir şekilde cezasını bulur. Bir erkek bir kadının kafasına nasıl vurabilir arkadaşlar? Nasıl onu sürükleyebilir? Umarım cezasını çeker" dedi.