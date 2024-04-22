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        Haberler Magazin Berkay Hardal, setlere geri dönüyor

        Berkay Hardal, setlere geri dönüyor

        Ünlü oyuncu Berkay Hardal, Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Hardal, kendisine sorulan sorulara yanıtlar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:30
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        Setlere geri dönüyor
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        Berkay Hardal, Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşi Dilan Telkök ile şehir yaşantısından uzaklaşıp Köyceğiz'e yerleşen Hardal, İstanbul'a geri dönüş kararı aldığını açıkladı. Oyuncu bu süreçte teknolojiden uzaklaştığını, bir nevi detoks uyguladığını söylese de YouTube üzerinden eşi Telkök ile yapmış oldukları videolar ile de teknolojiden çok uzaklaşamadığını söyledi.

        "BENZERSİZ BİR İSİM DÜŞÜNÜYORUZ"

        Baba olmaya sayılı aylar kalan Berkay Hardal babalık hakkında; "Daha çok taze, bir şey hissedemedik, heyecanla bekliyoruz." dedi. Hardal İsim konusunda kararsız olduklarını, benzersiz bir isim düşündüklerini ifade etti.

        "HOLLYWOOD’DA BİR PROJE DE OLABİLİRİM"

        Ünlü oyuncu, okuduğu senaryoların olduğunu, Hollywood'da da bir projede yer alma ihtimalinin var olduğunun müjdesini verdi. Hardal, yakın zamanda setlere döneceğini, ara verdiği süreçte dizi sektöründe gerçekleşen değişikliklere karşı zorluk yaşamayacağını söyledi.

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