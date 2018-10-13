Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin hastane odasından paylaştı
13.10.2018 - 10:55 | Güncelleme:
Başakşehirli futbolcu Arda Turan’la Salı gecesi Emirgan’daki bir mekanda eşi Özlem Ada Şahin’e ‘Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım’ diyerek tartışıp burnu kırılan Berkay, önceki akşam ameliyat olmuştu. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, hastane odasından kızı Arya ile paylaşım yaptı
1
1|16
Başakşehirli futbolcu Arda Turan’la salı gecesi Emirgan’daki bir mekanda eşi Özlem Ada Şahin’e ‘Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım’ diyerek tartışıp burnu kırılan Berkay, önceki akşam ameliyat olmuştu.
2
2|16
Ünlü şarkıcıyı arkadaşları yalnız bırakmamıştı.
3
3|16
HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI
Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, hastane odasından kızı Arya ile bu paylaşımı yaptı.
4
4|16
Berkay'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
5
5|16
Bahçelievler'deki özel bir hastanede tedavi gören Berkay'ın sağlık durumuyla ilgili Doç. Dr. Erdem Güven geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı.
6
6|16
Erdem Güven, şunları söylemişti:
7
7|16
"Berkay beyin son kontrolünü biraz önce yaptık. Tüm kontrollerimizde genel durumunun çok iyiye gittiğini, burnunun gayet iyi toparlandığını, koymuş olduğumuz desteklerin orayı gayet iyi desteklediğini gördük. Şu anda takip ve tedavisi devam ediyor. Çok ziyaretçisi var. Bundan dolayı iyileşmenin ilk üç günü çok önemli. Bu dönemde kontrol altında olmasını daha önemli gördük. Ve bugün de hastanede kalmasına birlikte karar verdik. Çünkü evde daha çok yorulabilir"
8
8|16
Güven, ünlü şarkıcının ses telleriyle ilgili açıklamada da bulunmuştu.
9
9|16
Güven, "Ses tellerini etkileyen bir durum yok. Bir travma oluştu. Bu travmanın sonucunda burunda bir ödem oluştu. Bu ödemin geçmesi için süreye ihtiyacımız var. Bu süre dolduktan sonra rahatça şarkı söyleyebilecek" ifadelerini kullandı.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.