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"Berkay beyin son kontrolünü biraz önce yaptık. Tüm kontrollerimizde genel durumunun çok iyiye gittiğini, burnunun gayet iyi toparlandığını, koymuş olduğumuz desteklerin orayı gayet iyi desteklediğini gördük. Şu anda takip ve tedavisi devam ediyor. Çok ziyaretçisi var. Bundan dolayı iyileşmenin ilk üç günü çok önemli. Bu dönemde kontrol altında olmasını daha önemli gördük. Ve bugün de hastanede kalmasına birlikte karar verdik. Çünkü evde daha çok yorulabilir"