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"İlk sesini duyduğum an itibarıyla gözyaşlarım akmaya başladı... Tarifi olmayan bir his... O koku... Annelik... Sonsuz aşk! Hayatıma iyi ki girdin Berkay, bu dünyadaki en iyi koca ve en iyi baba! Ve sonra sen güzel kızım sen dünyamıza iyi ki geldin ve aydınlattın bizi... Işığın bol, sevgin çok olsun! Allah sana sağlıklı, sevgi dolu uzun ömürler nasip eylesin... İyi ki doğdun! 31.07.2017 Aryam... 1. Yaş..."