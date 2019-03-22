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"ÖZLEM NE İSTERSE YAPARIM"



Kızı Zeynep için baby shower yapıp yapmayacağı sorulan şarkıcı, "Ben o konulardan hiç anlamam. Genelde Özlem ilgilenir. O ne derse odur benim için ama herkes yapabilir. Gayet normal, saygı duyarım. Ben mevlüt okutmuştum Arya'ya ama Özlem ne isterse yaparım" ifadelerini kullandı.