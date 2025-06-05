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        Haberler Objektife Takılanlar Berkay Şahin'den Harbiye Açıkhava Sahnesi hakkında konuştu: Mahsun Kırmızıgül haklı - Magazin haberleri

        Berkay Şahin: Mahsun ağabey haklı

        Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Berkay Şahin, Mahsun Kırmızıgül'ün "Parayı veren herkes, Harbiye'de konser verebilir. Sıradan bir yer" şeklindeki sözleri hakkında konuştu; "Mahsun ağabeyin dediği doğru, parasını verdiği her yeri kiralayabilir, konser yapabilirsin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 08:37 Güncelleme: 05.06.2025 - 08:57
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        "Mahsun ağabey haklı"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Berkay Şahin, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Şarkıcı, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "ZOR İŞLER BAŞARDIK"

        Berkay Şahin, "Kapanış şarkısında ekip arkadaşlarımın kukla versiyonundan oluşan animasyon oluşturduk, o gösterilecek" dedi. "İşimizi severek yapıyoruz" diyen şarkıcı, "Benim içinde bulunduğum 3 - 4, bensiz ise 7 - 8 prova alınıyor. Zor işler başardığımızı düşünüyorum. Dinleyicim aşırı sadık ve karakterli duruş sergiliyor. Onları aşırı seviyorum" ifadelerini kullandı.

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        İlerleyen günlerde Paris'e tatile gidecek olan Berkay Şahin, "Eser ve ailesiyle (Yenenler) gideceğiz. Evlendikleri ilk gün de oradaydım, herhalde bu yıllarca devam edecek" diye konuştu. Her spor dalına karşı yeteneğinin olduğunu söyleyen şarkıcı, "Ne oynarsak oynayalım başarıyorum. İyiyim. Tenis bende hiç yok ama... Gittiğimiz yerde Eser iki tenis maçı izleyecek" ifadelerini kullandı.

        "ALLAH HERKESİN EVLADINI BAĞIŞLASIN"

        Şarkıcı, eşi Özlem Ada Şahin'in konsere gelmemesiyle ilgili ise "Arya hasta, gelemedi" diye konuştu. İki kızı bulunan Berkay Şahin, "Kızlarıma 'Hayır' diyemiyorum, beceremiyorum. Zeynep yüzde 85 babacı... Arya 3.5 yaşına kadar yüzde 100 babacıydı. Arya bir tık anneci oldu. Allah herkesin evladını bağışlasın. Ben kızlarıma ölüyorum" ifadelerini kullandı.

        Berkay Şahin - Özlem Ada Şahin çifti ve çocukları Arya ile Zeynep
        Berkay Şahin - Özlem Ada Şahin çifti ve çocukları Arya ile Zeynep

        "MAHSUN AĞABEY HAKLI"

        Öte yandan Berkay Şahin, Mahsun Kırmızıgül'ün "Parayı veren herkes, Harbiye'de konser verebilir. Sıradan bir yer" şeklindeki açıklaması hakkında konuştu.

        Şahin, "Doğru söylemiş. Çünkü Harbiye için konuşulmaz. Her konser salonu kiralanabiliyor parasını verip alabiliyorsun ama bunun altına girip, yükümlülüğü almak güç. Bin bilet alıp prodüksiyon masraflarını karşılayamazsın. Prodüksiyona milyon üzerine para harcanıyor. Bin biletle bu karşılanamaz. Mahsun ağabeyin dediği doğru. Parasını verdiği her yeri kiralayabilir, konser yapabilirsin" diyerek Mahsun Kırmızıgül'ü destekledi.

        Berkay Şahin, daha sonra gazetecilerin Mahsun Kırmızıgül'ün "Harbiye'nin bir özelliği kalmadı" şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine ise "Gelin içeride özelliği göstereceğim" yanıtını verdi.

        "Harbiye'nin hiçbir özelliği kalmadı"
        "Harbiye'nin hiçbir özelliği kalmadı"
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        #Berkay Şahin
        #Mahsun Kırmızıgül
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