Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti

İkinci kez çocuk sahibi olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Hamileliğinin 3. ayını geride bırakan Özlem Ada Şahin'in fit hali gözlerden kaçmazken, Berkay Şahin'in eşinin elini bir an olsun bırakmaması dikkat çekti