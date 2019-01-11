Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti

Giriş: 11.01.2019 - 10:12 | Güncelleme:  

İkinci kez çocuk sahibi olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Hamileliğinin 3. ayını geride bırakan Özlem Ada Şahin'in fit hali gözlerden kaçmazken, Berkay Şahin'in eşinin elini bir an olsun bırakmaması dikkat çekti

  • 1Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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    Hamileliğinin 3. ayını geride bırakan Özlem Ada Şahin'in fit hali gözlerden kaçmazken, Berkay Şahin'in eşinin elini bir an olsun bırakmaması dikkat çekti. Alışveriş turunun ardından bir restorana geçerek başbaşa yemek yiyen çift, yemek sonrası fazla vakit kaybetmeden kızlarının yanına gitmek üzere alışveriş merkezinden ayrıldı.

  • 2Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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    Şarkıcı Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları dünyaya gelmişti. Eşi Özlem Ada Şahin'le mutluluklarını bir kız çocukla perçinleyen Berkay, dünyaya gelen kızına Arya ismini vermişti.

  • 3Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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    "AİLEMİZ BÜYÜYOR"

    Özlem Ada Şahin ile evliliğinde mutlu günler geçiren Berkay, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. İki aylık hamile olan Özlem Ada Şahin, mutlu haberi sosyal medya hesabından, "Ailemiz büyüyor, tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" notuyla duyurmuştu.

  • 4Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 18Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 19Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 20Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 21Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 22Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 23Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 24Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 25Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 26Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 27Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 28Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 29Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 30Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 31Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 32Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 33Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 34Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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  • 38Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'in fit hali dikkat çekti - Magazin haberleri
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