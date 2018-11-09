Berkay korumayla geziyor

Futbolcu Arda Turan ile yaşadığı kavga sonrası burnu kırılan şarkıcı Berkay Şahin, olay sonrası ilk kez gece kulübünde eğlenmeye gitti. Mekan içinde bir korumanın, ünlü şarkıcının yanında olması dikkati çekti