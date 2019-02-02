2 | 30

"HESAPLARIMI, VERGİLERİMİ İNCELESİNLER"

Yanlış anlaşıldığını belirten şarkıcı, mali incelemeye takılıp takılmayacağı soruları üzerine "Bu beyanı esas alıp maliye ya da kimse inceleme başlatmıyor. Ben hesaplarımın ve vergi ödemelerimin incelenmesi için kendim talepte bulunacağım. Sadece boş konuşuyorlar. Boş konuşmasınlar. Ben o beyanı verirken mahkeme salonunda değildim. Katibe hanıma söyledim bu ifadeyi. Bu hakimle aramızdaki bir diyalog değildi. Her şeyi yanlış anlatıyorlar, avukatım açıklama yapacak" şeklinde konuştu.