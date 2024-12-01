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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Berke Özer'den tarihi performans: 12 kurtarış! - Galatasaray Haberleri

        Berke Özer'den tarihi performans: 12 kurtarış!

        Galatasaray'ın Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta kaleci Berke Özer yaptığı kurtarışlarla öne çıkan isim oldu. İşte Berke Özer'in tarihi performansından öne çıkanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 22:21 Güncelleme: 01.12.2024 - 22:21
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        Berke Özer'den tarihi performans!
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        Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Sarı kırmızılı takımın puan kaybettiği maçta Eyüpspor kaleci Berke Özer yaptığı kurtarışlarla öne çıktı.

        24 yaşındaki kaleci 2-2 sona eren maçta yaptığı 14 kurtarışla maça adeta damga vurdu.

        Galatasaray, 53 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. 28 kez rakip kaleyi yoklayan sarı kırmızılı takım 14 kez isabet buldu.

        Galatasaray 4.7 gol beklentisinden sadece 2 gol çıkarabildi. Sarı kırmızlı futbolcular Eyüpspor kalecisi Berke Özer'i geçemedi.

        Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı Galatasaray karşısında oynayan Berke Özer (12), aynı zamanda bu sezon ligde en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

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