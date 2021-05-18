Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda Belçika'nın Westerlo takımına kiraladığı genç kalecisi Berke Özer, Belçika temsilcisine veda etti. 20 yaşındaki file bekçisi Fenerbahçe'ye dönüyor...

Westerlo, oyuncunun durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Belçika ekibinden yapılan paylaşımda, "Berke, Westerlo'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye dönüyor. Bize 2 yıl boyunca verdiklerin için teşekkür ediyoruz. Sana gelecekte en iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

20 yaşındaki kaleci de Westerlo taraftarlarına bir veda mesajı yayımladı. Berke'nin paylaşımında ise "Bu harika kulüpte iki harika yıl geçirdim. Bir kaleci, genç oyuncu olarak harika bir deneyim yaşadım. Her zaman Werterlo'yu harika anılarla anacağım ve her zaman kalbimde olacaksınız" denildi.

Bu sezon Westerlo'da 23 maça çıkan Berke kalesinde 25 gol gördü. Genç file bekçisi toplamda ise 45 maça çıktı ve 48 gol yedi.