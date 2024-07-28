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        Haberler Spor Diğer Yüzme Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finale kalamadı - Diğer Haberleri

        Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finale kalamadı

        Milli sporcu Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 100 metre sırtüstünde yarı finale kalamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:58 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:58
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        Berke Saka, yarı finale kalamadı!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 100 metre sırtüstünde mücadele veren Milli sporcu Berke Saka, yarı final fırsatını kaçırdı.

        Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 100 metre sırtüstü elemeleri yapıldı.

        Milli yüzücü Berke Saka, 55.85'lik derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada ise 40'ıncı basamakta yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.

        Berke Saka, 200 metre bireysel karışıkta olimpiyat mücadelesini sürdürecek.

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